Überfall auf Radfahrerin in Winterhude: Wer kennt diese Männer?

Hamburg. Da die bisherigen Ermittlungen des zuständigen Raubdezernates zu einem Überfall auf eine 30-jährige Radfahrerin im März 2020 in Winterhude nicht zur Ergreifung der Täter geführt haben, sucht die Polizei nun öffentlich mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den zwei bislang unbekannten Tätern.

Der Raub ereignete sich bereits am 22. März 2020 um 0.22 Uhr in der Barmbeker Straße. Die Radfahrerin war zu dieser Zeit auf dem Weg in Richtung Wiesendamm, als sie von den Tätern angesprochen und um Hilfe gebeten wurde. "Als sie ihre Geschwindigkeit verringert hatte, wurde sie von den Tatverdächtigen vom Fahrrad gerissen und unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen", teilte Polizeisprecherin Evi Theodoridou am Montag mit.

Wer kann Hinweise zu diesen Männern geben?

Foto: Polizei Hamburg

Raubüberfall in Winterhude: Radfahrerin von Fahrrad gerissen

Die Tatverdächtigen erbeuteten ein Handy und eine Geldbörse aus der Handtasche der 30-Jährigen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Maria-Louisen-Straße/Sierichstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme der Täter. Daher sucht die Polizei nun mit folgenden Täterbeschreibungen sowie den Fotos nach den Unbekannten.

Der erste Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Anfang 30

osteuropäisches Erscheinungsbild

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

breitere Statur

Glatze oder sehr kurze Haare

rundliches, etwas breiteres Gesicht

rechteckiges Tattoo auf der linken Wange

schwarz gekleidet

Die Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen lautet:

Anfang 30

etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß

kurze, dunkle Haare

trug ein Base-Cap und war mit einem dunklen Pullover und einer Winterjacke bekleidet

Diese Aufnahme aus einer Überwachungskamera zeigt einen der beiden Täter.

Foto: Polizei Hamburg

Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff auf eine Radfahrerin

"Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat der zuständige Ermittlungsrichter daher eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern aus einer Überwachungskamera angeordnet", so die Polizeisprecherin. Hinweise zu den beschrieben und abgebildeten Personen können unter der Telefonnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.