Raub in Hamburg: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Radfahrerin

Ein Unbekannter hat die 52-Jährige in Barmbek-Süd geschubst und ihren Rucksack gestohlen. Sie alarmierte aber erst später die Polizei.

Hamburg. Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen eine Radfahrerin in Barmbek-Süd überfallen. Die Hamburger Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand die 52-Jährige gegen 5.30 Uhr mit ihrem Fahrrad an einer roten Ampel an der Kreuzung Adolph-Schönfelder-Straße / Hamburger Straße. Ein bislang unbekannter Radfahrer näherte sich ihr und schubste unvermittelt. Der Täter riss den Rucksack der Frau aus ihrem Fahrradkorb und flüchtete er in Richtung Biedermannplatz. Die Frau blieb unverletzt.

Raubüberfall in Barmbek: Die Polizei sucht Zeugen

Da sie die Polizei nicht sofort verständigte, konnte nicht sofort nach dem Täter gefahndet werden. Die Beamten bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein, helle Haut und kurze Haare (fast Glatze) haben. Er trug eine dunkle Jacke.

Die Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 144) geführt. Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/428 65 67 89 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

