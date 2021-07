Polizei fahndet mit Fotos nach brutalen Schlägern von Hamburg-Sülldorf

Hamburg. Die Hamburger Polizei fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach drei bislang unbekannten Männern, die im Mai dieses Jahres einen 52 Jahre alten Mann in Hamburg-Sülldorf mit Schlägen und Tritten schwer verletzt haben. Das Opfer musste später intensivmedzinisch behandelt werden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand passierte der 52-Jährige am Sonntag, 9. Mai, gegen 15 Uhr an einer Tankstelle in der Sülldorfer Landstraße drei auf einer Mauer sitzende junge Männer, die unvermittelt anfingen, ihn zu beleidigen. Nachdem der 52-Jährige die Tankstelle wieder verlassen hatte, verließen auch die drei Männer die Mauer in Richtung S-Bahnhof Iserbrook.

Männer schlagen und treten auf Opfer am Boden ein

Hier traf das spätere Opfer erneut auf die Männer, die dieses Mal auf einer Bank in Höhe der Buskehre vor dem S-Bahnhof Iserbrook saßen. Im weiteren Verlauf kam es dann an einer Bushaltestelle vor dem Bahnhof zunächst zu einer verbalen Konfrontation, die im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Dabei schlugen und traten die drei Tatverdächtigen massiv auf den 52-Jährigen auch dann noch ein, als dieser bereits am Boden lag.

Offenbar ließen die Täter erst von dem Mann am Boden ab, als sich eine Frau näherte. Die Täter flüchteten in Richtung des S-Bahnhofes.

52-Jähriger erleidet schwere Kopfverletzungen

Der 52-Jährige, der mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde, erlitt insbesondere durch mehrfache Tritte gegen den Kopf schwere Verletzungen, die intensivmedizinisch versorgt werden mussten.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat der zuständige Ermittlungsrichter eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern aus einer Überwachungskamera angeordnet.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 ("nordafrikanisches Erscheinungsbild") hat dunkle Haare, eine schlanke Statur, hat eventuell einen Kinnbart. Er trug zur Tatzeit ein T-Shirt der Marke Adidas mit großem Logo auf der Brust, schwarzen Ärmeln mit weißen Streifen, der obere Teil des T-Shirts ist grau, der untere Teil schwarz. Er trug zudem eine grau Hose (eventuell eine Jeans), schwarze Sneaker mit heller Sohle und hellen Details.

Einer der Täter (Täter 1) trug zur Tatzeit ein schwarz-graues T-Shirt der Marke Adidas und graue Hosen.

Foto: Polizei Hamburg

Täter 2 hat hellblonde oder hellbraune Haare, ist schlank bis kräftig. Zur Tatzeit trug er ein schwares Basecap, schwarze Oberbekleidung, hellblaue Jeans, schwarze Turnschuhe. Ein dunkles Kleidungsstück diente als Mund-Nasen-Schutz.

Ein weiterer Täter (Täter 2) trug zur Tatzeit ein schwarzes Basecap.

Foto: Polizei Hamburg

Täter 3 ist schlank und trug zur Tatzeit helle Oberbekleidung mit Kapuze, eine dunkle Hose und helle Schuhe.

Täter 3 trug zur Tatzeit einen hellen Kapuzenpullover.

Foto: Polizei Hamburg

Hinweise zu den Personen können unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.

( ced )