Raubüberfall auf Penny-Markt in Hamburg: Wer kennt diese Männer?

Demnach sollen die Männer den Discounter am 19. Dezember 2020 um 22:10 Uhr überfallen haben.

Dieser Mann soll mit einem Komplizen einen Penny-Markt in Lurup überfallen haben.

Hamburg. Nach einem Raubüberfall auf einen Discounter in Lurup fahndet die Polizei Hamburg nun mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern. Die Aufnahmen aus den Überwachungskameras zeigen die beiden Männer, die für die Tat 19. Dezember um 22:10 in einen Penny-Markt an der Elbgaustraße verantwortlich sein sollen.

Eine Angestellte sei durch einen mit einem Messer bewaffneten Mann in ein Büro gedrängt worden. "Hier konnte der maskierte Täter im weiteren Verlauf mehrere Tausend Euro erbeuten und anschließend in unbekannte Richtung flüchten", teilte Polizeisprecher Thilo Marxen mit.

Die Ermittlungen des zuständigen Raubdezernates (LKA 124) ergaben Hinweise auf einen weiteren Tatverdächtigen, doch die Identität der beiden habe man bisher nicht herausfinden können. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat der zuständige Ermittlungsrichter daher eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Die Tatverdächtigen des Überfalls werden so beschrieben:

Täter 1:

männlich

etwa 190 bis 192 cm groß

etwa 25 bis 35 Jahre alt

blaue Bomberjacke, orangefarbener Kapuzenpullover, schwarze Mütze, schwarze Adidas-Hose, schwarze Schuhe, Rucksack

Täter 2:

männlich

etwa 178 bis 182 cm groß

etwa 40 Jahre alt

dunkle Haare, Bart, schwarze Jack der Marke „Jack Wolfskin“, Jeans, schwarze Schuhe

Die Polizei bittet um Hinweise zu den abgebildeten Personen unter der Rufnummer 4286-56789 oder in jeder Polizeidienststelle.

( ras )