Zwei-Meter-Mann überfällt Penny-Markt – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Ein unbekannter Mann hat am späten Samstagabend einen Penny-Markt an der Elbgaustraße 122 in Lurup überfallen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei betrat der Mann um 22.10 Uhr das Geschäft, bedrohte eine Angestellte (26) mit einem Messer und drängte sie in ein Büro. In dem Laden befanden sich zu der Zeit noch zwei weitere Angestellte (36,60). Der Räuber erbeutete laut Polizei "mehrere tausend Euro" und ergriff dann die Flucht. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Da eine sofortige Fahndung nach dem Mann erfolglos blieb, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 2,00 Meter groß

spricht aktzentfrei Deutsch

dunkel gekleidet

maskiert

hatte einen schwarzen Rucksack dabei

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat etwas Verdächtiges beobachtet haben,, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

