Hamburg: Maskierter Räuber überfällt Tankcenter in Groß Borstel

Täter zieht ein Messer fordert Bargeld in Tankstelle an der Borsteler Chaussee. Polizei fahndet mit 13 Streifenwagen – vergebens.

Zeugenaufruf Maskierter Räuber überfällt Tankcenter in Groß Borstel

Hamburg. Er betrat mit einem schwarzen Mundschutz eine Tankstelle in Groß Borstel und forderte Bargeld: Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am vergangenen Freitagnachmittag das Tankcenter an der Borsteler Chaussee 95 überfallen hat.

Laut Polizei soll der Täter gegen 15:45 Uhr den 59 Jahre alten Angestellten der Tankstelle mit einem Messer bedroht haben. Nachdem dieser sich weigerte, ihm das Geld auszuhändigen, flüchtete der Mann. Eine anschließende Fahndung mit 13 Streifenwagen blieb erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

1,70 Meter groß

schlanke Statur

dunkler Teint, möglicherweise südamerikanische Erscheinung

dunkle Jacke

roter Kapuzenpullover

schwarzer Mund-Nasen-Schutz

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder in einer Polizeidienststelle zu melden.

