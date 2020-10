Hamburg. In der Nacht zum Montag hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Bahrenfeld überfallen. Der Mann betrat die Esso-Filiale am Osdorfer Weg/Theodorstraße gegen 2.50 Uhr und bedrohte den Angestellten mit einem Messer.

Der Räuber erbeutete eine geringe Menge Bargeld und konnte danach in unbekannte Richtung flüchten. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb vorerst ergebnislos.