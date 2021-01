Polizei warnt: Neue Betrugsmaschen in Hamburg

Hamburg. Die Masche ist nicht neu, aber immer wieder fallen Menschen auf Betrüger herein, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Im Dezember verlor eine 53 Jahre alte Hamburgerin nach Angaben der Polizei mehrere Zehntausend Euro. Mitte Dezember hatte die Frau einen Anruf eines englisch sprechenden Mannes erhalten, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab.

Er behauptete, ihr Computer sende Warnsignale aus und dies sei sehr gefährlich. Er forderte die Frau zur Eingabe verschiedener Befehle auf, welche tatsächlich Warn- bzw. Fehlermeldungen erzeugten. Um den Schaden zu beheben, benötige er einen Fernzugriff. Die Geschädigte loggte sich nach Aufforderung auch beim Onlinebanking und dem Bezahldienst Paypal ein. Letztlich gelang es dem Täter, rund 40.000 Euro zu transferieren. Die Polizei warnt, Anrufern niemals Zugriff auf Rechner oder private Daten zu gewähren.

Neue Betrugsmaschen: Angebliche Handwerker und Bankmitarbeiter

An der Max-Brauer-Allee in Altona nahmen Polizisten einen 31 Jahre alten Bulgaren fest. Er hatte Waren im Wert von knapp 140 Euro eingesteckt. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann vor nicht einmal einem Monat aus der Haft entlassen wurde. Jetzt wurde er wieder einem Haftrichter vorgeführt.

In Blankenese und in Rahlstedt erbeuteten angebliche Handwerker Schmuck und Bargeld von älteren Menschen. In beiden Fällen wurde von den Tätern vorgetäuscht, dass sie wegen eines Wasserrohrbruchs in die Wohnung müssten. In Blankenese erbeuteten die Täter so bei einer 85-Jährigen Schmuck im Wert von über 20.000 Euro und etwas Bargeld. In Rahlstedt wurde ein 92 Jahre alte Frau Opfer solcher Täter. Ihr wurden unter anderem mehrere Goldringe aus der Wohnung gestohlen. Dreist wurde in Rahlstedt auch eine 79-Jährige betrogen. Ihr war von einem angeblichen Bankmitarbeiter telefonisch mitgeteilt worden, dass sie an einem Geldautomaten versehentlich Falschgeld bekommen habe. Kurze Zeit später stand ein „Kollege“ des Anrufers vor der Türm der die angeblichen „Blüten“ von der Frau abholte. So erbeuteten die Täter mehrere hundert Euro.