Großbrand in Hamburg: "Alles in Schutt und Asche"

Feuer gelöscht Großbrand in Wilhelmsburg: "Alles in Schutt und Asche"

Hamburg. Fast 36 Stunden nach dem ersten Feueralarm haben die Einsatzkräfte den Großbrand eines Lagerhallenkomplexes in Wilhelmsburg gelöscht. Am Donnerstag um 17.15 Uhr erfolgte die offizielle Mitteilung „Feuer gelöscht“ für den größten Feuerwehreinsatz seit neun Jahren, wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr mitteilte. Die erste Alarmmeldung war Mittwochfrüh um 5.34 Uhr eingegangen. Am Donnerstagabend ging der Einsatz mit deutlich verringerten Kräften noch weiter.

Die Feuerwehr hatte am Donnerstag noch alle Hände voll zu tun. Auf dem Gelände waren noch rund 70 Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr damit beschäftigt, die letzten Glut- und Wärmenester zu löschen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Wilhelmsburg: Lagerhallenkomplex vollständig zerstört

Mit Radladern und Baggern wurden Trümmer der Lagerhallen im Stadtteil Wilhelmsburg beiseite geräumt. Der Lagerhallenkomplex brach wegen des Feuers komplett zusammen und brannte bis auf die Grundmauern nieder. „Das liegt alles in Schutt und Asche. Nur ein paar Betonpfeiler ragen noch in den Himmel.“

Hamburg: Großfeuer in Wilhelmsburg in einer Lagerhalle mit erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr zum Hauptbahnhof. Foto: dpa

Verletzt wurde offenbar niemand.

Zerstörtes Auto nach Großbrand Foto: dpa

Der Rauch zog kilometerweit Richtung Osten. Foto: dpa

Mehr als 120 Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer in der Lagerhalle am Stenzelring. Foto: André Zand-Vakili



Der Einsatz soll bis zum Abend dauern. Foto: André Zand-Vakili

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich schwierig. Foto: dpa

Das Großfeuer in einer Lagerhalle hatte erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr zum Hauptbahnhof. Foto: dpa



Es handelte sich um einen Brand der Kategorie „Feuer sechs“. Diese Bezeichnung bedeutet, dass sechs Löschzüge sowie zahlreiche Freiwillige Feuerwehren an den Brandort gerufen werden. „Zuletzt hatten wir am 2. Januar 2012 bei einem Feuer in Harburg „Feuer sechs“, sagte der Sprecher. „Da war eine Halle mit Kautschuk darin abgebrannt.“

Großbrand: Innensenator dankt Einsatzkräften

Der Einsatz in dem Industriegebiet wurde zeitweise durch Starkwind, Schnee und Graupel teils erheblich erschwert. Innensenator Andy Grote (SPD) dankte den Einsatzkräften auf Twitter für deren „nervenzehrenden und kraftraubenden Einsatz“. „Die Anstrengung lässt sich nur erahnen“, twitterte Grote. Die Feuerwehr Hamburg dankte ebenfalls auf Twitter dem Technischen Hilfswerk „für die großartige Unterstützung beim #Großbrand in #Hamburg#Wilhelmsburg - ob mit Bagger, mit Drohne, mit Fachberatung oder Radladern - in unterschiedlichsten Situationen“.

Ein nervenzehrender u. kraftraubender Einsatz für alle Beteiligten. Respekt und Danke an die Kolleginnen + Kollegen @FeuerwehrHH, @FF_Hamburg, @TuUWF32 + @THWLeitung, die bei der Bekämpfung d. Großbrands im Einsatz waren u. noch immer sind. Die Anstrengung lässt sich nur erahnen. https://t.co/E7i7z5GALt — Andy Grote (@AndyGrote) January 13, 2021

Die amtliche Warnung der Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung konnte am Donnerstag wieder aufgehoben werden. Etwa 24 Stunden lang wurden Anwohner angehalten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Morgen seien die südlichen Stadtteile Hamburgs zwar weiterhin von der Rauchentwicklung betroffen gewesen - allerdings in deutlich geringerem Ausmaß, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Brandursache weiter unklar – immenser Sachschaden

Warum der Lagerhallenkomplex, in dem Kartonagen, Nüsse und Cashewkerne gelagert wurden und zu dem auch ein Bürokomplex gehörte, in Brand geraten war, müssen nun die Experten des Landeskriminalamtes klären. Am Donnerstag war die Brandursache weiter unklar. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

