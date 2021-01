Großbrand in Wilhelmsburg – Feuerwehr Hamburg kämpft weiter

Lagerhalle in Flammen Großbrand in Wilhelmsburg – Feuerwehr kämpft weiter

Hamburg. Der Brand einer Lagerhalle am Stenzelring in Wilhelmsburg hat am Mittwochmorgen einen Millionenschaden angerichtet. Die Flammen wüteten mehrere Stunden. Zeitgleich mussten mehr als 150 Feuerwehrleute eingesetzt werden, um den Großbrand unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde niemand. Allerdings waren von der Qualmentwicklung Tausende Haushalte und der Bahnverkehr betroffen.

Noch am Donnerstagmorgen waren die Feuerwehrleute mit zwei Löschzügen und schwerem Bergungsgerät im Einsatz. "Die Lage hat sich deutlich verbessert", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Wie lange die Nachlöscharbeiten noch andauern, sei aber noch nicht abzusehen.

Großfeuer in Wilhelmsburg am frühen Morgen bemerkt

Gegen 5.30 Uhr hatten Anlieger das Feuer in dem etwa 2500 Quadratmeter großen Hallenkomplex bemerkt. „Schon die ersten Anrufer sprachen davon, dass es sich um eine Halle handelt und bereits Flammen zu sehen seien“, so Feuerwehrsprecher Torsten Wessely.

Deshalb wurden von der Einsatzzentrale gleich zwei Feuerwehrzüge und mehrere freiwillige Wehren alarmiert. Die forderten bereits auf der Anfahrt Unterstützung an. Tiefschwarzer Rauch und Feuerschein waren bereits vor dem Eintreffen der ersten Lösch­fahrzeuge am dunklen Nachthimmel kilometerweit zu sehen.

Die Feuerwehr erhöhte schließlich auf 6. Alarm. Damit wurde der Brand zu einem der größten Feuerwehreinsätze der vergangenen Jahre in Hamburg hochgestuft. „Wir hatten zeitgleich bis um die 150 Einsatzkräfte vor Ort“, so Wessely. Mehrmals wurden die Feuerwehrleute durch „frische“ Kollegen ausgetauscht.

Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten

Während der Löscharbeiten breitete sich ein dunkler Rauchpilz aus, der vom Wind vorwiegend in Richtung Osten getrieben wurde. Die nahe Bahnstrecke konnte nicht mehr benutzt werden. Sie ist, wie Bahnsprecher Andreas Sahlmann sagt, die „Hauptschlagader“ des Schienenverkehrs in Richtung Süden.

🔴Aktuell - Die Nachlöscharbeiten in #Hamburg #Wilhelmsburg wurden unter dem stetigen Austausch der Einsatzkräfte die ganze Nacht über fortgeführt.🚒



Auch am heutigen Donnerstag bleiben wir weiterhin vor Ort im #EinsatzfuerHamburg🔥❤ — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) January 14, 2021

Betroffen waren nicht nur Dutzende Personen- und Güterzüge des Fernverkehrs. Auch die S-Bahn, die dort im morgendlichen Berufsverkehr im 5-Minuten-Takt fährt, sowie die Nahverkehrszüge des Metronom, konnten wegen der Streckensperrung, die von 6.44 Uhr bis 10.20 Uhr andauerte, in dem Bereich nicht fahren.

Anwohner in mehreren Stadtteilen, aber auch bis Schleswig-Holstein, wurden dazu aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten, um sich vor dem Rauch zu schützen. Gewarnt wurde für die Stadtteile Veddel, Harburg, Billbrock, Moorfleet, Wilhelmsburg, Bill­stedt, Öjendorf, sowie Oststeinbek, Glinde, Neuschönningstedt und Reinbek. Selbst Autofahrer wurden gewarnt. Sie sollten, wenn sie im betreffenden Gebiet unterwegs sind, die Lüftung auf Umluft schalten und das Gebiet verlassen.

Hamburg: Großbrand auf der Veddel hat Folgen

Hamburg: Großfeuer auf der Veddel in einer Lagerhalle mit erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr zum Hauptbahnhof. Foto: dpa

Verletzt wurde offenbar niemand.

Zerstörtes Auto nach Großbrand Foto: dpa

Der Rauch zog kilometerweit Richtung Osten. Foto: dpa

Mehr als 120 Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer in der Lagerhalle am Stenzelring. Foto: André Zand-Vakili



Der Einsatz soll bis zum Abend dauern. Foto: André Zand-Vakili

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich schwierig. Foto: dpa

Das Großfeuer auf der Veddel in einer Lagerhalle hatte erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr zum Hauptbahnhof. Foto: dpa



„Rauch ist immer ein Problem“, sagt Feuerwehrsprecher Wessely. „Es sind aber keine Gefahrenstoffe verbrannt.“ Zwei Messfahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz, um an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Schadstoffmessungen durchzuführen. Gebrannt hatten neben Kartonagen und Verpackungen auch mehrere Tonnen Nüsse und Trockenfrüchte für Aldi. Aber auch Gabelstapler gingen in Flammen auf. Das sorgte zu Anfang des Einsatzes für mehrere Verpuffungen.

Technisches Hilfswerk rückte mit schwerem Gerät an

„Das ist natürlich eine hohe Brandlast“, so Wessely. Schon kurz nach Brandausbruch waren Teile des Hallenkomplexes eingestürzt. „Ein Problem war die Löschwasserversorgung“, so Wessely. Über längere Strecken mussten Schlauchleitungen gelegt werden. Das war ein Grund für die große Zahl von eingesetzten Feuerwehrleuten. Auch ein Löschboot kam als Pumpstation auf dem nahen Ernst-August-Kanal zum Einsatz.

Gegen Mittag rückte das Technische Hilfswerk (THW) mit schwerem Gerät an. Doch auch ihr Einsatz war begrenzt. Sie konnten selbst mit ihrem schweren Gerät, darunter zwei Radlader, nicht überall eingesetzt werden.

„Es müssen zahlreiche Stützträger entfernt werden, die durch die Hitze des Feuers instabil geworden sind. Werden sie weggenommen, können noch stehende Wände einstürzen“, so Feuerwehrsprecher Jan-Ole Unger, der am Nachmittag an der Einsatzstelle war. „Das müssen Experten eines Abbruchunternehmens machen, die die Situation genau einschätzen können.“ Bei der Feuerwehr geht man davon aus, dass die Nachlöscharbeiten noch längere Zeit andauern werden.

Erst im Dezember brannte in Wilhelmsburg an der Straße Alte Schleuse eine Lagerhalle nieder. Damals war die Feuerwehr dort mehrere Tage im Einsatz. Dort waren die Löscharbeiten schwierig gewesen, weil es zahlreiche Brandnester in einem großen Keller gab, in dem Kartonagen gelagert wurden.

Was das Feuer am Mittwochmorgen im Stenzelring auslöste, ist unklar. Den Fall untersuchen werden jetzt die Brandermittler des Landeskriminalamtes.