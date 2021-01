50 km/h zu schnell: Polizei Hamburg stoppt zugedröhnten Raser

Die Polizei Hamburg hat am Montag drei Raser gestoppt (Archivbild).

Hamburg. Leere Straßen scheinen so manchen zu reizen und zur Raserei zu bringen. Die Polizei Hamburg hat nach eigenen Angaben allein am Montagnachmittag drei Autofahrer gestoppt, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Und nicht nur das.

Gegen 16.30 Uhr wurden Beamte der Verkehrsstaffel Innenstadt/West zunächst auf der Autobahn 23 von einem Mercedes überholt, der sichtbar zu schnell fuhr. Die Polizisten nahmen mit ihrem ProViDa-Fahrzeug die Verfolgung in Richtung der Autobahn 7 auf und maßen eine Geschwindigkeit von 131 km/h – erlaubt waren hier 80.

Als der Fahrer an der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen die A7 verließ, hielten ihn die Beamten an. Siehe da: Der 34 Jahre alte Raser hätte sich gar nicht erst ans Steuer setzen dürfen. Und das gleich aus zwei Gründen. Der erste: Der Gebrauch seiner ausländischen Fahrerlaubnis war dem in Deutschland lebenden Mann durch die hiesigen Behörden aberkannt worden. Der zweite: Der Mann war offenbar regelrecht zugedröhnt.

BMW- und Mercedes-Fahrer rasen durch Hamburg-Finkenwerder

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamine Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein einbehalten.

Noch deutlicher war die Geschwindigkeitsübertretung, die die Beamten wenig später auf Finkenwerder feststellten. In der Straße An der Alten Süderelbe schoss gegen 17.30 Uhr ein BMW an ihrem ProViDa-Fahrzeug vorbei. Der 43 Jahre alte Fahrer beschleunigte auf der Finkenwerder Straße bei erlaubten 50 auf bis zu 115 km/h.

Illegale Rennen kommt Teilnehmer teuer zu stehen

Ein Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls von dem BMW überholt – und davon wohl bei seiner Ehre gepackt. Laut Polizei fühlte sich der 21-Jährige "derart von der Raserei animiert, dass dieser seinen Mercedes ebenfalls bis auf 115 km/h beschleunigte", wie es in der Mitteilung heißt. An einer Ampel beendeten die Beamten schließlich das illegale Rennen.

Einen Sieger gab es nicht. Vielmehr muss der BMW-Fahrer "aufgrund mehrerer tateinheitlicher Verkehrsverstöße" 2320 Euro Bußgeld zahlen. Hinzu kommen drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Der Mercedes-Fahrer bezahlt seine Teilnahme mit 960 Euro, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg.

