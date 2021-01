Alkohol am Steuer: Hamburger baut sturzbetrunken Unfall in Lüneburg

Der Mann setzte sich in der Nacht zum Dienstag offenbar sturzbetrunken hinters Lenkrad. An einer Ampel endete die Fahrt.

In Deutschland gilt man ab 1,1 Promille Alkohol im Blut als fahruntüchtig. Ein Hamburger baute in Lüneburg mit drei Promille einen Unfall (Symboldbild).

Alkohol am Steuer

Hamburger baut mit drei Promille Unfall in Lüneburg

Lüneburg/Hamburg. Bewusstlosigkeit, Gedächtnisverlust, schwache Atmung, Unterkühlung, Reflexlosigkeit: Das sind die körperlichen Folgen, die laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bei einer Blutalkoholkonzentration von drei Promille und mehr auftreten können.

Wenn man es so bedenkt, hätte es wahrlich viel schlimmer kommen können am frühen Dienstagmorgen in Lüneburg. Dort befuhr gegen 1 Uhr ein 43 Jahre alter Mann aus Hamburg mit seinem Renault die Erbstorfer Landstraße stadteinwärts – sturzbetrunken.

Dass er längst nicht mehr fahrtüchtig war, zeigte sich in Höhe der Kreuzung Bockelmannstraße. Dort krachte der Renault in einen Ampelmast, wie die Polizei mitteilte.

Hamburger baut Unfall: Schnelltest ergibt mehr als drei Promille

Als die Beamten den Unfall aufnahmen, bemerkten sie, dass der Hamburger unter Alkoholeinfluss stand. Ein Schnelltest ergab: 3,08 Promille. Als fahruntüchtig gilt man in Deutschland bereits ab 1,1 Promille.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und ordnete eine Blutprobe an. Dem Mann droht nun eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Der Sachschaden liegt bei 4000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

