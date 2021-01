Hamburg: Mann legt Feuer in Einrichtung für psychisch Kranke

27-Jähriger legt Feuer in einem Haus, in dem psychisch Erkrankte leben. Bewohner müssen durch Rettungskräfte versorgt werden.

Polizisten untersuchen am späten Donnerstagabend die Brandstelle nach Hinweisen.

Feuer in Harburg

Feuer in Harburg Mann wirft brennendes Geschoss auf Einrichtung in Heimfeld

Hamburg. Der Donnerstagabend endete für die Bewohner einer Einrichtung in Hamburg-Heimfeld mit einem Schock. Denn ein 27 Jahre alter Mann bewarf das Haus, in dem psychisch Erkrankte leben, mit einem brennenden Geschoss. Laut Augenzeugen drang durch ein gekipptes Fenster die entzündete Flüssigkeit in eine Küche im Erdgeschoss. Dort fingen Gegenstände Feuer.

Der Notruf erreichte die Helfer von Polizei und Feuerwehr um 21.40 Uhr. Laut Polizei war das Feuer beim Erreichen bereits gelöscht. Beamte stellten Hinweise sicher und befragten Zeugen. Während erst von einem Molotowcocktail die Rede war, spricht die Polizei am Freitag von einem brennenden Gegenstand und einer eher spontanen Aktion des Mannes.

Mutmaßliche Täter ist in der Einrichtung bekannt

Der 27-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Dieser ist in der Einrichtung bekannt. Er hat dort Hausverbot.

Die Feuerwehr war mit zwei Wagen vor Ort. Zudem versorgte die Besatzung von zwei Rettungswagen die betroffenen Bewohner der Einrichtung. Verletzt wurde durch die Tat laut Polizei aber keiner.

( krk )