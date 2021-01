Anschlag auf Haus in Hamburg-Heimfeld: Tatverdächtiger in Psychiatrie

Vergangene Woche warf der junge Mann in Heimfeld Brandsätze in eine Wohngruppe, der er selbst einmal angehört hatte.

Brandermittler bei der Spurensicherung nach dem Brandanschlag in Hamburg-Heimfeld.

Verhaftung in Glückstadt

Verhaftung in Glückstadt Anschlag auf Wohnhaus in Hamburg: Täter kommt in Psychiatrie

Hamburg. Vergangenen Donnerstag warf ein Mann an der Heimfelder Straße Brandsätze auf das Wohnhaus „Elbfähre“, in dem psychisch kranke Menschen als Wohngruppe leben. Der Täter entkam. Der Brandsatz setzte Teile einer Küche in Brand.

Jetzt ist er offenbar gefasst. In Glückstadt nahm ihn die Polizei nach einer vergleichbaren Tat fest. Am Sonnabend war in der Namenlosen Straße ein Brandsatz gegen eine Mauer geworfen worden. Es entstand kleinerer Sachschaden.

Dank zahlreicher Zeugenhinweise konnte der Täter im Rahmen der Sofortfahndung am Bahnhof festgenommen werden. Dabei leistete der 27-Jährige erheblichen Widerstand. Ein Polizist wurde verletzt.

Brandsatz auf Hamburger Wohngruppe: Ex-Bewohner in Psychiatrie

Wegen psychischer Auffälligkeiten wurde der 27-Jährige einem Amtsarzt vorgeführt. Der verfügte die Einweisung in die geschlossene Psychiatrie.

Die Polizei geht davon aus, dass es auch im Fall im Stadtteil Heimfeld der 27-Jährige war, der den Brandsatz warf. „Es gibt einen Tatverdacht“, so ein Beamter.

So hatten Zeugen gesagt, dass sie den Mann, der am Donnerstag in Heimfeld den Brandsatz warf, als ehemaligen Bewohner erkannt hätten.