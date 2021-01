Nach dreiwöchiger Flucht: Polizei verhaftet psychisch kranken 27-Jährigen

Hamburg. In der Nacht zum Sonntag konnte die Polizei den psychisch kranken 27-Jährigen festnehmen, der in Verdacht steht, am 10. Dezember seinen Halbbruder am Hopfenmarkt überfallen und beraubt zu haben. Seitdem war der Mann auf der Flucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde er in der Nacht an einer psychiatrischen Wohneinrichtung in Harvestehude wiedererkannt und später im Rahmen einer Fahndung in der Nähe angetroffen und verhaftet.

Nach Abendblatt-Informationen hatte er bei seiner Festnahme eine der beiden Schusswaffen dabei, die er bei dem Überfall an sich genommen hatte, sowie ein Messer. Außerdem leistete er bei seiner Festnahme Widerstand, verletzt wurde aber niemand.

Nach der Festnahme sucht die Polizei weiter nach Zeugen

Zur Verkündung des Haftbefehls und Entscheidung über den Vollzug der Untersuchungshaft oder einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wird er jetzt einem Haftrichter vorgeführt Die Polizei ermittelt weiter und sucht auch weiter nach Zeugen.

Wer in den Wochen nach seinem Verschwinden noch Kontakt zu Ruben F. hatte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

