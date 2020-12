Razzia im Döner-Laden nach Schüssen in Altona

26-Jähriger durch Schuss am Bein verletzt: Vier Durchsuchungen in Hamburg. 35-jähriger Mann wegen dringendem Tatverdacht festgenommen.

Hamburg. Polizisten mit Maschinenpistolen stürmen ein Geschäft in der Clemens-Schultz-Straße im Stadtteil Hamburg St. Pauli. Es ist Mittwochabend. Der Döner-Imbiss wird durchsucht, Personalien festgestellt.

Gleich an mehreren Orten waren Durchsuchungen angeordnet worden. Sie alle stehen laut Abendblatt-Informationen in Zusammenhang mit den Schüssen, die am 15. Dezember auf einen 26-Jährigen in Altona abgegeben wurden.

Der Festgenommene soll auf 26-Jährigen geschossen haben

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, wurde ein Mann in Zusammenhang mit den Durchsuchungen festgenommen. Gegen ihn war ein Haftbefehl ausgestellt worden. Der 35-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, die Schüsse auf den 26-Jährigen abgegeben zu haben. Dabei handelt es sich um denselben Mann, der bereits kurz nach der Tat vorläufig festgenommen wurde.

Vor einer Woche waren an der Langenfelder Straße in Altona mehrere Schüsse auf einen 26-Jährigen aus einem schwarzen vorbeifahrenden Pkw abgegeben worden. Einer traf den Mann, der gerade gegen eine Hauswand urinierte, ins Bein. Der Schütze konnte fliehen, wurde aber wenig später festgenommen. Das Fluchtauto wurde dabei in der Wohlwillstraße auf St. Pauli gefunden, nur einige hundert Meter entfernt von dem Geschäft, das am Mittwochabend durchsucht wurde.

Die Polizisten durchsuchen einen Döner-Imbiss an der Clemens-Schultz-Straße.

Foto: Michael Arning

Laut Polizei wurden in diesem Zusammenhang weitere drei Durchsuchungen angeordnet. Der 35-Jährige, gegen den sich der Verdacht im Laufe der Ermittlungen nun verhärtet hat, soll in Bramfeld festgenommen worden sein.

Zu den Hintergründen der Tat, ob beispielsweise Drogen im Spiel waren, konnte die Polizei sich am Mittwochabend nicht äußern.

( krk )