Hamburg: Tankstellen-Räuber scheitert an Kassenschublade

Der Mann versuchte am späten Mittwochabend, eine Tankstelle in Bahrenfeld auszurauben – mit äußerst überschaubarem Erfolg.

Zeugen gesucht Tankstellen-Räuber scheitert an Kassenschublade

Hamburg. Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend erfolglos versucht, eine Tankstelle in Bahrenfeld auszurauben – nun sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 22.50 Uhr betrat der Mann die Tankstelle an der Von-Sauer-Straße, schubste die Angestellte zur Seite und verlangte von ihr, die Kassenschublade zu öffnen.

Obwohl der Räuber ein Messer dabei hatte, ließ sich die 52-Jährige nicht beeindrucken, woraufhin der Mann selbst tätig wurde. Allerdings scheiterte er an der Technik und floh ohne Beute in Richtung der Autobahn. Die Angestellte blieb unverletzt.

Versuchter Tankstellen-Raub: So soll der Täter aussehen

Der verhinderte Räuber soll etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein und einen schwarzen Bartansatz haben. Bekleidet war der Mann zur Tatzeit mit einer dunklen Hose und Jacke, außerdem trug er eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung und eine Mütze gleicher Farbe.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter 040 4286-56789 entgegen. Tankstellen werden aufgrund der vermutet hohen Bargeldmengen und der langen Öffnungszeiten immer wieder Opfer von Überfällen: Erst im Oktober war eine Esso-Filiale wenige Hundert Meter vom aktuellen Tatort entfernt ausgeraubt worden.

( josi )