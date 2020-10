Hamburg. Da Passanten einzelne Kleidungsstücke am Ufer der Außenalster gegenüber des Hotels Atlantic gefunden hatten, suchte die Feuerwehr am Donnerstagabend nach einer Person im Wasser.

Taucher suchen nach Person in der Alster

Der Alarm ging gegen 20.09 Uhr ein, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach zwei Stunden wurde die Suche durch Taucher, einen Polizei-Hubschrauber und die DLRG jedoch ergebnislos abgebrochen. Auch ein Sonargerät wurde zur Hilfe genommen.

Am Abend waren etwa 30 Einsatzkräfte an, auf und in der Außenalster im Einsatz.