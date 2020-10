Hamburg. Der Polizeihubschrauber "Libelle" kreiste am Freitagnachmittag über Lokstedt, mehrere Streifenwagen steuerten den Stadtteil im Bezirk Eimsbüttel an: Doch die Beamten suchten nicht etwa nach einem Räuber oder Einbrecher – ausgelöst hatte die Suchaktion ein dementer, orientierungsloser Mann, wie Polizeisprecher Daniel Ritterskamp dem Abendblatt auf Anfrage sagte.

Der Mann wurde als vermisst gemeldet. Damit ihm nichts zustößt, versucht die Polizei ihn nun so schnell wie möglich zu finden. "Wir wurden um 13.11 Uhr alarmiert", so Ritterskamp. Neben dem Polizeihubschrauber sind auch sieben Streifenwagen an dem Einsatz beteiligt. Vielen Passanten und Autofahrern am Nedderfeld war die Suchaktion der Polizei aufgefallen.