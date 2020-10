Hamburg. Eine offenbar verwirrte Frau ist am Donnerstagmittag in die Alster gesprungen und weigerte sich zunächst, wieder an Land zu kommen. Die Polizei musste einschreiten, was der Frau jedoch nicht gefiel. "Sie zeigte sich uneinsichtig", sagte Polizeisprecher Rene Schönhardt.

Die Frau war gegen 12.20 Uhr an der Brabandstraße in Alsterdorf ins Wasser gesprungen. Als die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, entdeckten sie die bekleidete Frau, die in der Alster schwamm. Die Wassertemperatur betrug am Donnerstag 15 Grad.

Nach Sprung in die Alster: Polizei begleitet Verwirrte ins Krankenhaus

Doch gerettet werden, wollte sie nicht. Erst nach geraumer Zeit steuerte sie das Ufer an und konnte dort von Polizisten in Gewahrsam genommen werden.

Foto: Michael Arning

Nach Reporterangaben wehrte sie sich jedoch so heftig, dass ihr die Beamten Handschellen anlegen mussten. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht – in Begleitung der Polizei.