Verkehrsunfall in Lokstedt: Auto erfasst Fußgänger auf der Kollaustraße

Unfall an der Kollaustraße in Hamburg-Lokstedt

Unfallaufnahme an der Kollaustraße in Lokstedt.

Die Kollaustraße in Lokstedt wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle in Hamburg-Lokstedt.

Auch ein Rettungshubschrauber kam zu der Unfallstelle an der Kollaustraße.

Schwerer Unfall auf der Kollaustraße in Hamburg-Lokstedt: Ein 45 Jahre alten Fußgänger wurde von einem Auto erfasst.

Hamburg. Am vergangenen Donnerstag kam es auf der Kollaustraße in Lokstedt gegen 8.42 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Fußgänger von einem Auto bei Tempo 50 erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Unfall auf der Kollaustraße: Pkw erfasst Fußgänger

Der 49-jährige Fußgänger überquerte den Busstreifen, den Fahrbahnteiler und den ersten Fahrstreifen der Kollaustraße als der Verkehr stockte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann den zweiten Geradeausfahrstreifen betreten, als ihn ein VW-Golf frontal erfasste.

Der Pkw war in Richtung Siemersplatz unterwegs. Nach dem Zusammenstoß prallte der Fußgänger auf die Fahrbahn. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 23 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Ersthelferin des schwer verletzten Fußgängers gesucht

Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Insbesondere eine Ersthelferin, die den verletzten Fußgänger am Unfallort versorgte, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 040/4286 52961 zu melden.

