Hamburg: Seniorin überfallen – Täter entschuldigt sich und flüchtet

Hamburg. Ein Jugendlicher hat am Montagnachmittag eine 76-jährige Radfahrerin auf St. Pauli überfallen. Kurios: Nachdem der Junge die Seniorin vom Rad gestoßen hatte, entschuldigte er sich bei der Frau, bevor er mit der Handtasche der alten Dame flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war die 76-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Zirkusweg in Richtung Millerntorplatz unterwegs. Dort wurde sie plötzlich von einem jugendlichen Radfahrer umgestoßen – die Seniorin stürzte zu Boden. "Anschließend entschuldigte der Junge sich kurz und flüchtete mit seinem Rad in Richtung Hopfenstraße", sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza am Dienstag.

Seniorin überfallen: Täter erst 12 bis 14 Jahre alt

Die Frau blieb unverletzt. Doch kurz nach dem Vorfall bemerkte sie, dass ihre Handtasche mitsamt Papieren, Schlüsseln, Handy und Portemonnaie fehlte. Die Handtasche lag zuvor in ihrem Fahrradkorb. Die 76-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Räuber blieben jedoch erfolglos. Der Gesuchte wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

„südländische“ Erscheinung

12 bis 14 Jahre alt

circa 1,50 Meter groß

schlanke Figur

kurze, dunkle, leicht gewellte Haare

dunkel bekleidet

führte ein Mountainbike ohne Schutzbleche mit sich

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

( coe )