Obdachloser erstochen: 2000 Euro Belohnung für Hinweise

Am Osterwochenende war die Leiche eines 45-Jährigen in einer Grünanlage an der Amsinckstraße gefunden worden.

Hamburg. Im Fall des am Sonnabend vor Ostern in einer Grünanlage an der Amsinckstraße gefundenen Toten hat die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Belohnung von 2000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat führen. Der 45 Jahre alte Pole Mariusz K. war am 11. April von einem Passanten entdeckt worden – zu diesem Zeitpunkt soll der Mann bereits seit längerer Zeit tot gewesen sein. Sein Körper wies mehrere Stichverletzungen auf, die Mordkommission ermittelt wegen Totschlags.

Mariusz K. hielt sich laut Polizei im Rahmen des Winternotprogramms für Wohnungslose in der Notunterkunft in der Friesenstraße in der Nähe des Fundorts seiner Leiche auf, zuletzt war er dort am 7. April gesehen worden. Über die vier Tage zwischen seinem letzten bekannten Aufenthalt dort und dem Auffinden seiner Leiche ist bisher nichts bekannt.

Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem Täter

Der Tote war mit einer blauen Steppjacke, einer grünen Hose und Flipflops bekleidet. Im Rahmen der Ermittlungen gegen unbekannt bittet die Polizei um Hinweise zu den Aufenthaltsorten von Mariusz K. zu seinen Kontaktpersonen vor und nach dem 7. April und zu den Umständen seines Verschwindens. Auch Angaben zu Personen, die sich zur Tatzeit in der Amsinckstraße 70 aufhielten und zu Auffälligkeiten am Fundort der Leiche von Mariusz K. sind für die Ermittler von Interesse.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 oder unter der E-Mail-Adresse lkahh413@polizei.hamburg.de entgegen.

