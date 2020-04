Hamburg. In der Hamburger Innenstadt musste am Sonnabendmorgen die Feuerwehr ausrücken. In der Willy-Brandt-Straße habe bei Sanierungsarbeiten das Dämmmaterial zwischen zwei Gebäuden einen Schwelbrand verursacht, teilte die Feuerwehr mit.

Zeugen hatten gegen 7.30 Uhr den Rauch im Dach bemerkt. Die Löscharbeiten gestalten sich sehr personal- und zeitintensiv, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Teile der Außenfassade mussten gelöst werden, parallel löschten die Einsatzkräfte vom Dach und dem Erdgeschoss aus. Auch Spezialisten der Höhenrettung seien vor Ort, bisher kamen sie laut Feuerwehr jedoch noch nicht zum Einsatz.

Die Löscharbeiten in der Fassade des Hochhauses dauerten am Nachmittag noch an - zurzeit seien 38 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzte gibt es nach Angaben der Feuerwehr keine.