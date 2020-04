Hamburg. In einem Bürogebäude in der Hamburger Innenstadt war in der Nacht zum Donnerstag erneut ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr bei diesem schwierigen Brand dauerte etwa 16 Stunden.

Das Feuer sei gegen 2.30 Uhr in einer Dehnungsfuge der Außenverkleidung des Hauses an der Willy-Brandt-Straße nahe dem Rödingsmarkt entstanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Wände im Bereich des Erdgeschosses bzw. des ersten Obergeschosses des achtgeschossigen Gebäudes waren stark erwärmt.

Feuerwehr liefert Hochdrucklöschgerät "Cobra"

Wegen der ungünstigen Lage gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, teilte die Feuerwehr mit. Mehrere Spezialkräfte, unter anderem auch vom Technischen Hilfswerk (THW), wurden angefordert. Erst durch Kernbohrungen des THW konnten die Feuerwehrleute an die Brandherde zwischen den massiven Mauern gelangen. Die Feuerwehr Brunsbüttel lieferte das spezielle Hochdrucklöschgerät "Cobra", mit dessen Hilfe der Schwelbrand gelöscht werden konnte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg wurden regelmäßig ausgewechselt, insgesamt waren 80 Mitarbeiter von Berufsfeuerwehr, freiwilliger Feuerwehr, Technischem Hilfswerk sowie der Feuerwehr Brunsbüttel im Einsatz.

Feuer am Rödingsmarkt – nicht das erste Mal

Erst am Sonnabend hat es laut Feuerwehr in demselben Gebäude einen ähnlichen Brand gegeben. Die Löscharbeiten hatten sich sehr schwierig und langwierig gestaltet. An dem Gebäude werden zurzeit Sanierungsarbeiten durchgeführt.