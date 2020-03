Hamburg. Aus noch ungeklärten Gründen sind am frühen Sonntagmorgen große Mengen von Strohballen in Allermöhe in Brand geraten. Die mehrere hundert Kilo schweren Rundballen brennen seit etwa 5.30 Uhr unweit eines Bauernhofs am Allermöher Deich, die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen.

Verletzte gibt es nach Abendblatt-Informationen nicht, auch Nutztiere sollen nicht in Gefahr sein.