Bleckede. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch etwa 50 Hühner aus einem Hühnermobil des Hofs Steinberg in Bleckede (Landkreis Lüneburg) geklaut. Es sei davon auszugehen, dass die Diebe einen Teil der Hühner bereits vor Ort schlachteten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Darauf würden Spuren rund um das Hühnermobil, in dem etwa 250 Hühner leben und Eier legen, deuten. Auf dem Boden rund um den Stall auf Rädern habe man Blutflecken und Federn gefunden, wie die Polizei in Bleckede mitteilte. Dem Betreiberhof Steinberg entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hühnerklau: Hof Steinberg veröffentlicht Fotos vom Tatort

Hofinhaber Henrik Burmester sagt, er sei geschockt über diese neue Klasse an Dreistigkeit. "Dass mal ein Huhn oder auch Eier gestohlen werden, das kennt man ja. Aber die Hühner gleich am Tatort zu schlachten, das ist unverschämt!", sagt Burmester. Er habe den Diebstahl morgens beim Eierholen entdeckt. Die Täter hätten das Türschloss zu dem mobilen Stall aufgesägt.

Der Hof Steinberg veröffentlichte Fotos vom Tatort bei Facebook, in der Hoffnung so die Täter ausfindig zu machen.

Auch die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer in dem genannten Zeitraum etwas beobachtet hat, soll sich direkt bei der Dienststelle in Bleckede unter der Rufnummer: 05852-951170 melden.