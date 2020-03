Appen. Die Feuerwehr in Appen (Kreis Pinneberg) war in der Nacht zu Freitag wegen eines Gasaustritts in einem Haus in Beeksfelde in einem Großeinsatz. Die Einsatzkräfte hätten rund 70 Bewohner der umliegenden Häuser in Sicherheit gebracht, teilte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen mit. Der Netzbetreiber habe anschließend die Gasverbindung zu dem Haus unterbrochen.

Nach vier Stunden konnten die Bewohner um kurz nach Mitternacht in ihre Häuser zurückkehren. Nach Angaben eines Polizeisprechers hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zu den Hintergründen machte der Sprecher nicht. Laut Medienberichten hatte ein Bewohner alle Gasleitungen des Hauses vorsätzlich aufgedreht.