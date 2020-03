Hamburg. Ein Feuer auf einem Hinterhof an der Winsener Straße/Ecke Vinzensweg in Hamburg-Wilstorf beschäftigt die Feuerwehr seit Mitternacht. Bis zu 100 Einsatzkräfte allein von der Feuerwehr waren vor Ort. Das Technische Hilfswerk rückte zur Unterstützung an.

Gegen Mitternacht war der Brand auf dem Hinterhof bemerkt worden, als dichte Rauchschwaden über die angrenzenden Wohnhäuser zogen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte es an mehreren Stellen.

„Es handelt sich um zahlreiche garagenartige Flachdachbauten, die offenbar in verschiedenen Bauphasen errichtet wurden“, so Feuerwehrsprecher Jan-Ole Unger. Die Bauten waren bis unter die Decke mit Sachen vollgestellt, darunter viele Möbel einer Polsterei. Die angrenzenden Gebäude wurden evakuiert.

Feuer in Wilstorf: Wände wölbten sich unter der Hitze

Für die Feuerwehr waren die Löscharbeiten schwierig. Offene Flammen konnten schnell bekämpft werden. An den Schwelbrand, der sich unaufhaltsam durch die Sachen in den kleinen Bauten fraß, kam das Löschwasser jedoch nicht heran.

Die Decke stürzte nicht ein, doch dafür begannen die Wände sich unter der Hitze zu wölben. „Aus einer schwierigen Situation wurde eine gefährliche Situation“, so Unger.

Auch weil das Feuer über einen Dachanschluss auf das Wohnhaus überzugreifen drohte, entschied die Einsatzleitung, die Hinterhofgebäude auf einer Fläche von etwa 600 Quadratmetern einzureißen. Dafür rückte das THW mit schwerem Gerät an.

Großeinsatz der Feuerwehr Hamburg beim Brand einer Lagerhalle in Wilstorf.

Foto: zv

Carport wurde durch das Feuer zerstört

Bis in den Morgen fraßen sich Bagger durch die Bauten. Schwelende Möbel und Sachen wurden abgelöscht. Auch die Rettungshundestaffel rückte an. Sie verfügt über Drohen, die Luftbilder von den Trümmern machten.

Die Bewohner konnten zunächst nicht wieder in ihre Wohnungen zurück. Rund zwei Dutzend Menschen wurden zunächst in zwei HVV-Bussen untergebracht. Zahlreiche Betroffene kamen später bei Verwandten unter. Für andere musste das Bezirksamt ein Quartier organisieren.

Die Brandursache ist unklar. Offenbar hatte es mehrere Brandstellen gegeben. So waren auch ein Carport und abgestellte Fahrzeuge durch das Feuer zerstört worden. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Die Kripo ermittelt.