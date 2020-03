Hamburg. Bei einem Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr in Wilstorf sind in der Nacht zu Donnerstag 41 Menschen aus ihren Häusern gerettet worden. Das Feuer war in einem etwa 30 Meter langen Komplex mit und Carports Schuppen an der Winsener Straße/Ecke Vinzenweg ausgebrochen. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Dadurch wurde auch der Busverkehr beeinträchtigt. Es kam zu Verspätungen und Haltestellen konnten nicht angefahren werden.

Hamburger Feuerwehr bei Twitter

Durch die starke Rauchentwicklung seien einige Mehrfamilienhäuser evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Teile eines Gebäudes mussten eingerissen werden, um den Brand endgültig zu bekämpfen. Umliegende Anwohner waren auch am Morgen noch dazu angehalten, Fenster und Türen zu schließen. Der Brand drohte auf Häuser überzugreifen. Die Brandursache war am Donnerstagmorgen noch unklar.