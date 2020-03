Hamburg. Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen hat am Sonntagmorgen für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst an der U-Bahn-Station Dehnheide gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten mehrere Menschen gegen 6 Uhr vor der U-Bahnstation in Streit. Die Schlägerei habe sich dann auf den Bahnsteig verlagert.

Die Bahn stoppte die Züge der U3. Inzwischen verkehren Bussen zwischen den Stationen Barmbek und Mundsburg. Warum die Beteiligten aneinander gerieten und wie viele genau an der Schlägerei beteiligt waren, konnte die Polizei bislang noch nicht sagen, spricht jedoch von mehreren Verletzten.

Unklar ist auch, wie lange die Sperrung des U-Bahn-Abschnitts andauern wird. Gegen 8 Uhr hieß es von der Polizei, dass der Einsatz noch nicht beendet ist.