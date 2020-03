Lübeck . Mit einem Geständnis hat am Dienstag der Prozess um eine Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck begonnen. Er habe am 17. Juni 2019 eine Anstaltspsychologin in seine Gewalt gebracht, um die Abschiebung in sein Heimatland Rumänien zu erzwingen, sagte der heute 37 Jahre alte Angeklagte zu Beginn der Verhandlung in der Hansestadt.

Im Fall einer Verurteilung drohen dem Mann nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens fünf weitere Jahre Haft.

Der Vorfall hatte eine Diskussion über die Sicherheitsvorkehrungen in der JVA Lübeck ausgelöst. Dort war es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Geiselnahmen gekommen, zuletzt an Heiligabend 2014. Damals hatten vier Männer einen Justizvollzugsbeamten in ihre Gewalt gebracht, um ihre Flucht aus dem Gefängnis zu erzwingen.