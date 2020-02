Hamburg. Ein Gefangener der Justizvollzugsanstalt (JVA) Fuhlbüttel ist bei einem begleiteten Ausgang am Montag geflüchtet. Zwei JVA-Beamte begleiteten den Mittdreißiger am Mittag zum Öjendorfer Friedhof, wo der Vater des Gefangenen beigesetzt wurde. Dabei soll der Mann eine Fußfessel getragen haben. Laut der Justizbehörde war der aus Montenegro stammende Ganija F. auf einem Parkplatz des Friedhofs in ein Auto gesprungen, das sofort losfuhr und flüchtete.

Der Santa-Fu-Häftling verbüßt derzeit eine Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl. "Seine reguläre Entlassung stand im April 2022 an", heißt es aus der Justizbehörde.

Eine Fahndung der Polizei nach Ganija F. blieb bis zum späten Nachmittag ohne Erfolg.