Hamburg. In einem Lokal am Großneumarkt ist es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der rund 70 Menschen beteiligt gewesen sein sollen. Zwölf Menschen wurden verletzt. Der Betriebsleiter des Wirtshauses Paulaner's sagte gegenüber dem Abendblatt, dass neben etwa 45 Gästen auch eine Gruppe von bis zu 35 Fußballfans in dem Lokal gesessen habe, als plötzlich von außen Scheiben zertrümmert wurden.

Kurz darauf sei es in dem Wirtshaus zwischen den Angreifern, bei den es sich ebenfalls um eine Gruppe von 30 bis 35 Mann gehandelt habe, und der Gruppe in dem Lokal zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Dabei gingen Stühle, Gläser und vieles mehr zu Bruch.

Zudem versprühte jemand Reizgas in dem Restaurant. Zwei Menschen erlitten laut der Einsatzkräfte eine Kopfplatzwunde. Zehn weitere klagten über Reizungen der Augen und Atemwege. Vier Menschen kamen in ein Krankenhaus. Noch bevor die Polizei am Einsatzort eintraf, sollen die meisten Beteiligten der Auseinandersetzung geflüchtet sein.