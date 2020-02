Hamburg. Das Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli wirft seine dunklen Schatten voraus. In einem Lokal am Großneumarkt ist es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der rund 50 Menschen beteiligt gewesen sein sollen. Zwölf Menschen wurden laut den Einsatzkräften verletzt.

Der Betriebsleiter des Wirtshauses Paulaner's sagte dem Abendblatt, dass neben etwa 45 Gästen gegen 21.10 Uhr auch eine Gruppe von bis zu 35 Fußballfans in dem Lokal gesessen habe, als plötzlich von außen Scheiben zertrümmert wurden.

Kurz darauf sei es in dem Wirtshaus zwischen den Angreifern, bei den es sich nach ersten Polizeierkenntnissen um eine Gruppe von etwa 20 Personen gehandelt habe, und der Gruppe in dem Lokal zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Dabei seien Stühle und Bierkrüge geflogen, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Zudem versprühte jemand Reizgas.

Polizei Im Großeinsatz auf dem Kiez

Zwei Menschen erlitten laut der Einsatzkräfte eine Kopfplatzwunde. Zehn weitere klagten über Reizungen der Augen und Atemwege. 22 Personen wurden in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr untersucht. Vier Menschen kamen in ein Krankenhaus. Noch bevor die Polizei am Einsatzort eintraf, sollen die meisten Beteiligten der Auseinandersetzung geflüchtet sein.

Zudem soll eine Gruppe von Fans einen Kiosk in Stellingen überfallen haben.

Wegen der aufgeheizten Lage am Abend vor dem Derby war die Polizei schon am Freitagabend mit einem Großaufgebot insbesondere rund um die Reeperbahn im Einsatz. Gegen 23 Uhr sollen die Einsatzkräfte ein Zusammentreffen von HSV- und St.-Pauli-Fans verhindert haben. Zeugen berichten, dass Polizisten dabei auch Schlagstöcke und Reizgas eingesetzt haben.