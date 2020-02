Hamburg. Ein Regenschirm im Gleisbett hat am Freitagmittag einen Feueralarm am Hamburger U-Bahnhof Schlump ausgelöst. Wie die Feuerwehr dem Abendblatt sagte, geriet der Regenschirm mit einer Stromschiene in Kontakt und brannte. "Da wir zunächst nicht wussten, welcher Gegenstand brennt, wurde der Bahnsteig evakuiert", sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr dem Abendblatt.

Hamburger Hochbahn bei Twitter

#U3: Derzeit kein Verkehr zwischen #StPauli und #Kellinghusenstraße. Grund: Feueralarm an der Haltestelle #Schlump. Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen wird eingerichtet. Die #U2 durchfährt die Haltestelle ohne Halt. Wir melden uns. #hvv — HOCHBAHN (@hochbahn) February 21, 2020

Die Alarmierung war um 10.42 Uhr, der Einsatz war aber bereits um 10.54 Uhr beendet. Vorsorglich hatte die Hochbahn den Strom abgestellt und einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis für die U3 zwischen Kellinghusenstraße und St. Pauli auf den Weg gebracht. Die U2 fuhr zwischenzeitlich ohne Halt durch den Bahnhof Schlump.

Um kurz nach 11 Uhr hat die U3 den Betrieb wieder auf ganzer Linie aufgenommen. Auch die U2 stoppt seitdem wieder am U-Bahnhof Schlump.