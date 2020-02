Hamburg. Der Hamburger Polizei ist ein weiterer Schlag gegen reisende Einbrecherbanden aus Südamerika gelungen. Am Donnerstagnachmittag nahmen Ermittler der Soko "Castle" einen 29 Jahre alten Ecuadorianer in dessen Wohnung in der Trommelstraße auf St. Pauli fest. Der Mann steht laut Polizeimitteilung im Verdacht, Einbrecherbanden zu unterstützen und gewerbsmäßig mit Diebesgut zu handeln.

Der Mann hatte bereits Ende Januar von der Polizei Besuch bekommen. Damals hatten ihn die Ermittler in einem Wettbüro in der Talstraße aufgesucht, von dem aus er seine kriminellen Geschäfte führen soll. Neben einem Mobiltelefon wurden auch Unterlagen sichergestellt. Diese erhärteten offenbar den Tatverdacht, woraufhin die Staatsanwaltschaft nun Haftbefehl erließ.

Die Polizisten tragen Koffer und Taschen aus der Wohnung. Offenbar vermuten sie darin Diebesgut. Foto: TV-News Kontor

Auch ein Tresor wurde in einer der Wohnungen gefunden. Foto: TV-News Kontor

Zu einigen Räumen mussten sich die Beamten gewaltvoll Zutritt verschaffen. Foto: TV-News Kontor

Polizisten tragen Beweisstücke aus einem Mehrfamilienhaus. Foto: TV-News Kontor

Auch dieses Herrenfahrrad wurde bei der Durchsuchung sicherstellt. Foto: TV-News Kontor



Ecuadorianer unterstützte Einbrecher aus Chile

Im Visier des Einbruchsdezernats stand der Ecuadorianer auch bei einer Razzia am 22. Januar. Damals fanden die Beamten auf einen Kellerraum unter anderem Schmuck, technische Kleingeräte, Taschen und Bekleidung, die offenbar bei Einbrüchen in Hamburg und Köln erbeutet worden waren, sowie chilenische Reisepässe potenzieller Täter.

Diese soll der 29-Jährige bei ihrer Arbeit aktiv unterstützt haben, indem er ihnen Unterkünften bereitstellte und ihr Diebesgut weiterverhehlte. Im November und im Januar hatte die Polizei mehrere reisende Einbrecher aus Chile festgenommen, die vornehmlich im Hamburger Süden aktiv waren.

Wissenwertes zur Soko "Castle" der Hamburger Polizei

Die Sonderkommission "Castle" der Hamburger Polizei wurde 2015 gegründet

Mit der Sonderkommission soll die Einbruchskriminalität bekämpft werden

Seit der Gründung der Soko "Castle" wurde die Zahl der Taten nahezu halbiert

Die Soko „Castle“ ist mittlerweile eine feste Dienststelle im Landeskriminalamt

