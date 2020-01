Hamburg. Wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte hat die Feuerwehr am Sonnabend ein Wohnhaus an der Steinbeker Hauptstraße in Billstedt evakuiert. Zwei Bewohner hatten im ersten Stock einen angeheizten Grill in ihre Wohnung gestellt, um sich daran zu wärmen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Eine Frau hatte morgens den Notruf gewählt und über starkes Unwohlsein mit Erbrechen geklagt. Um 7.43 Uhr schickte die Einsatzzentrale einen Rettungswagen nach Billstedt. Es stellte sich heraus, dass die Frau auf Grund der ausgefallenen Heizung ihren Grill im Wohnzimmer angeheizt hatte.

Haus in Billstedt wegen Kohlenmonoxids evakuiert

Nachdem auch die Kohlenmonoxid-Warngeräte der Rettungswagenbesatzung auslösten, wurde zusätzlich weitere Kräfte der Feuerwehr alarmiert. Die beiden verletzten Bewohner wurden ins Freie geführt, dort weiter versorgt und schließlich mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Grill wurde parallel auf dem Balkon der Wohnung abgelöscht.

Elf weitere Hausbewohner mussten zeitweise ihre Wohnungen verlassen und wurden in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr Hamburg betreut. Die Kohlenmonoxid-Werte sanken durch die Belüftung der Wohnung schnell wieder ab und die Bewohner konnten unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Hamburg war mit 30 Einsatzkräften im Einsatz.