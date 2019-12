Hamburg. Am Mittwochabend, ist es vor dem Lokal Silbersack auf dem Kiez zu einer körperlichen Auseinandersetzuung zwischen zwei jungen Männern gekommen, die sich im Laufe des Streits in den S-Bahnhof Reeperbahn und dann in die S-Bahn verlagerte. Als die Bundespoliozei dort eintraf, fand sie zwei verletzte Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren vor, Einer von ihnen hatte eine Schnittwunde am Kopf, der andere eine Kopfplatzwunde. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Citytunnel ist zurzeit für den S-Bahnverkehr gesperrt. Züge der S1, S2 und S3 werden über Dammtor umgleitet.