Hamburg. In der Nacht zum Sonnabend gegen 3 Uhr ist ein Fußgänger auf der Reeperbahn von einem 29-Jährigen Autofahrer in einem Carsharing-Wagen angefahren und verletzt worden. Nach der Kollision versuchte der Fahrer zu flüchten, die Polizei konnte ihn in Höhe des Beatles-Platzes stoppen.

Bei dem Einsatz habe einer der eingesetzten Beamten einen Schuss abgegeben, weitere Details zu dem Einsatz, über den der NDR zuerst berichtet hatte, sind bisher nicht bekannt. Der Fußgänger wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.