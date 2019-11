Hamburg. Alarm für die Hamburger Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen: Gegen 7 Uhr erreichte die Retter ein Notruf aus der Stadtteilschule Altrahlstedt an der Kielkoppelstraße. Das Lehrerzimmer stand in Brand, wie ein Sprecher der Feuerwehr dem Abendblatt sagte. Flammen schlugen aus den Räumen, dichter Rauch drang nach draußen.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Es entstand aber erheblicher Sachschaden. Die Ermittlung der Brandursache hat die Polizei übernommen.

Erst am Dienstagmittag musste die Feuerwehr den Brand im Lehrerzimmer der Schule Fritz-Schumacher-Allee in Hamburg Langenhorn löschen. Dort brannte aus bisher ungeklärter Ursache nach dem Unterricht eine Küchenzeile.