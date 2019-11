Hamburg. Auch wenn die Zahl der Einbrecher in Hamburg sinkt – die dunkle Jahreszeit gilt auch in der Hansestadt bei dieser Gruppe Krimineller als besonders beliebt. Um den Einbrechern das Handwerk zu legen, hat die Polizei in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen bei länderübergreifenden Kontrollen Hunderte Autos angehalten und dessen Fahrer überprüft.

Rund 460 Polizisten – Beamte fast aller Hamburger Wachen, der Bereitschaftspolizei und der Verkehrsdirektion – haben am Donnerstag bis in den späten Abend die Verkehrskontrollen an Ein- und Ausfallstraßen durchgeführt. Das für solche Delikte zuständige LKA 19 wollte durch die Aktion nicht nur Täter fassen, sondern auch Erkenntnisse gewinnen. Die eingesetzten Beamten stoppten 423 Fahrzeuge und kontrollierten 664 Personen.

Polizei stoppt Pkw und findet Einbrecherwerkzeug

In Rahlstedt wurden dabei zwei Einbrecher gefasst, die noch die Beute – Schmuck – aus einer kurz zuvor begangenen Tat bei sich hatten. Insgesamt wurden 14 Strafanzeigen gefertigt. Fünf Fälle davon betrafen Fahrer, die keinen Führerschein besitzen. In zehn Fällen besteht der Verdacht, dass sich überprüfte Personen illegal in Deutschland aufhalten. Zudem wurden 50 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und 36 Mängelmeldungen wegen technischer Defekt an Fahrzeugen ausgestellt.

Im Bereich Buchholz im Landkreis Harburg nahm die Polizei an der B3 drei Männer fest. In dem Wagen, in dem sie saßen, wurden Einbrecherwerkzeug sowie vermutliche Beute gefunden: Schmuck und ein Laptop. Laut einer Agentur musste in Hamburg eine Kontrollstelle abgebaut werden, weil durch Berufsverkehr und abfließende Treckerdemo der Verkehr am Flughafen komplett zum Erliegen kam.