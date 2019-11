Hamburg. Am Freitagmorgen gab es gegen 7.31 Uhr in einem Zug der U-Bahn-Linie U1 in Höhe der Haltestelle Berne einen Rettungseinsatz. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, weil ein Jugendlicher einen Krampfanfall erlitt. Daraufhin wurde der U-Bahn-Verkehr zwischen Volksdorf und Farmsen unterbrochen.

Der Jugendliche sei mittlerweile auf dem Weg in ein Kinderkrankenhaus, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem Abendblatt.