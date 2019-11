Hamburg. In Hamburg-Altenwerder ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, ist ein Pkw an der Ecke Am Ballinkai/ Altenwerder Hauptstraße in ein Regenrückhaltebecken gestürzt und kopfüber im Gewässer liegengeblieben.

Zwei Insassen konnten sich nicht selbst befreien und starben. Rettungstaucher der Feuerwehr haben die beiden leblosen Körper am Mittwochvormittag aus dem Wagen geborgen und suchen nun nach weiteren Personen.

Ist Glätte die Ursache für den tödlichen Unfall?

Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ob beispielsweise Glätte die Ursache ist, sei noch unklar. "Es ist auch denkbar, dass der Wagen dort schon länger liegt und nun erst bemerkt wurde", sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün.

Ein Lkw-Fahrer hatte den Pkw am Mittwoch gegen 11 Uhr beim Vorbeifahren im Graben entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Es handelt sich um einen Mietwagen eines Carsharing-Anbieters.

Die Straße verläuft an der Ecke in einer scharfen Kurve an einem Abhang und dem Rückhaltebecken vorbei. Ermittler der Polizei untersuchen das Gebiet nun, um die Ursache des Unfalls zu klären. Die Leichen werden im Institut für Rechtsmedizin untersucht.