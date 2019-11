Hamburg. In Hamburg ist es am Mittwochmorgen zum vermutlich ersten Glätteunfall der Saison gekommen. Wie Polizeisprecher Daniel Ritterskamp mitteilte, hat der Fahrer eines Renault Kangoo gegen 8.30 Uhr auf dem Tatenberger Deich offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Er kam nach rechts von der Straße ab und touchierte eine Absperrung, dann prallte er nach links über die Straße, stürzte einen Hang hinab und überschlug sich dabei. Polizei und ein Rettungshubschrauber wurden hinzugerufen. Der Fahrer wurde aber nur leicht verletzt und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass es am Morgen sehr glatt gewesen ist. Eine Klärung der Unfallursache steht aber noch aus.