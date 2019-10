Brutaler Überfall auf 24-Jährigen – mehr als 1000 Euro Beute

Hamburg. Die Polizei fahndet nach einem brutalen Raubüberfall auf St. Pauli nach drei Männern. Nach Angaben der Polizei überfiel das Trio am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr einen 24-jährigen Mann in der Nähe der Talstraße/Ecke Schmuckstraße. Die Täter sollen ihr Opfer zunächst zu Boden gerissen und anschließend auf den Mann eingetreten haben.

Mehrere Tritte trafen den 24-Jährigen am Kopf. Während der Mann wehrlos am Boden lag, griff einer der Täter in die Jackentasche und erbeutete nach Polizeiangaben einen vierstelligen Geldbetrag. Anschließend flüchteten die Männer.

Das Opfer schleppte sich zur Davidwache. "Er klagte hierbei bereits über Kopfschmerzen und Sehstörungen. Im weiteren Verlauf erlitt er einen Krampfanfall und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Freitag. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Ein Täter trug einen roten Pullover

Eine Fahndung nach den Tätern blieb am Mittwochabend ohne Erfolg. Deswegen suchen die Ermittler nun Zeugen, die Hinweise zur Identität der Räuber geben können.

Ein Täter soll eine kräftige Statur sowie eine Glatze haben und ist etwa 1,90 Meter groß. Er trug zum Tatzeitpunkt einen roten Pullover. Die beiden anderen Täter haben ein südländisches Aussehen und hatten beide einen Bart, einer einen längeren Kinnbart.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040/428 65 67 89 entgegen sowie an jeder Dienstelle in der Stadt.

( dob )