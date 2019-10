Hamburg. Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr am U-Bahnhof Lattenkamp eine Frau von einem Dach retten. Sie hatte gegen 7.30 Uhr lautstark Streit mit einem Mann gehabt, so ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Abendblatt. Anschließend sei sie auf die Gleise gelaufen und auf ein Dach geklettert.

Feuerwehr rettet Frau mit Drehleiter von Dach

Dort wollte sie ihr Handy holen. Wie dieses auf das Dach gekommen war, ist bisher unklar. Die gerufene Polizei alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte holten die Frau daraufhin mit einer Drehleiter wieder herunter.