Hamburg. Im Keller eines Reihenhauses in der Stavenhagenstraße im Stadtteil Groß Borstel ist am Dienstag eine Sauna in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 11.20 Uhr alarmiert und rückte mit einem Löschzug aus. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Atemschutzgeräten in den Keller des Hauses vordringen. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es auf Nachbarhäuser übersprang.