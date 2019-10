Hamburg. Bei einem schweren Unfall zwischen einem Moia Shuttle und einem Mercedes sind am späten Mittwochabend in Hamburg St. Georg an der Alster vier Menschen verletzt worden. Nach Reporterangaben soll der Mercedes möglicherweise bei Rot über die Kreuzung Schwanenwik und Sechslingspforte gefahren und in den Moia gekracht sein.

Beide Fahrer sowie die beiden Fahrgäste des Moia wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Asklepios Klinik St. Georg liegt in unmittelbarer Nähe. Zur genauen Unfallursache konnte die Hamburger Polizei am Donnerstagmorgen noch keine Angaben machen. Die tagsüber stark und abends schwächer befahrene Kreuzung wurde rund eine Stunde gesperrt.