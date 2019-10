Cold Case: Polizei bittet um Hilfe bei 25 Jahre altem Mordfall

Hamburg. Die Ermittler der Cold Case Unit der Hamburger Polizei bitten um Hilfe bei einem Mordfall, der 25 Jahre zurückliegt. Im Oktober 1994 wurde ein Rentner in seiner Wohnung in Barmbek-Nord getötet. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Phantombild nach einer mutmaßlichen Zeugin. Der damals 86-jährige Bernhard H. wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er lag gefesselt und geknebelt am Boden, die Wohnung war durchwühlt und es war Bargeld entwendet worden.

Zwei Personen an der Wohnungstür des Opfers

Einige Stunden zuvor hatte eine Nachbarin eine Frau und einen Mann gesehen, die an der Wohnungstür des Opfers standen und die Wohnung später auch betraten. Bis heute konnte nicht geklärt werden, um wen es sich bei diesen beiden Personen handelt. Sie werden als mögliche Zeugen gesucht und wie folgt beschrieben: Die Frau war etwa 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte rote, wellige Haare und trug eine auffällige Hornbrille mit einem goldenen Gestell, der Mann war etwa 55 Jahre alt und hatte kurze schwarz-graue Haare.

( dpa )